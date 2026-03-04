INFORMACIÓNTV

Los veterinarios alertan sobre la apicultura alicantina: "Hemos pasado de ser los mejores productores de miel de España a ser los cuartos"

La apicultura alicantina no pasa por su mejor momento histórico. Durante muchos años, este sector ha sido referencia en toda España gracias a la calidad de sus productos. Sin embargo, políticas mal gestionadas, el cambio climático y la falta de relevo generacional han hecho daño. Hoy, en "La Entrevista", hablamos con Ana Mompó, veterinaria apícola, sobre cómo es su trabajo en el día a día, los retos a los que se enfrenta y de cuáles pueden ser las soluciones.