INFORMACIÓNTV

Dos alcoyanas regresan a España tras escapar del conflicto en Oriente Medio: "No habíamos escuchado nada igual"

El pasado 28 de febrero, dos alcoyanas que viajaban a Madrid desde Bangkok, tuvieron que quedarse en Abu Dabi, donde hacian escala, ya que acababan de bombardear Irán. En el aeropuerto empezaron a escuchar las primeras bombas y debido a sus billetes de modalidad staff, no se encargaban de ellas a la hora de alojarlas en algún hotel. A pesar de los 240€ que costaba la noche en el hotel que encontraron, no dudaron en pagarlo para poder refugiarse, cuanto antes, junto a otros españoles. Tras más problemas en el aeropuerto por la cantidad de gente que trataba de volver a su país, tuvieron que quedarse más días y alojarse en otro hotel. Las bombas fueron más fuertes y seguidas durante esa noche. Sin embargo, al día siguiente pudieron encontrar vuelos, aunque por 1.300€ por persona, para poder volver a España.