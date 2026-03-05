Secciones

La artista alicantina Kala abre el Foro 'Mujeres Influyentes' de INFORMACIÓN con su tema 'Cartas'

Este jueves se ha celebrado en el Club INFORMACIÓN el evento «Mujeres influyentes: talento que transforma», un encuentro concebido para visibilizar y poner en diálogo el liderazgo femenino en ámbitos clave para el desarrollo social y económico: la ciencia, la innovación, la empresa y la salud. La jornada ha reunido aprofesionales con trayectorias muy diversas, pero unidas por un hilo común: el impacto real de su talento en la transformación de organizaciones, comunidades y vidas. El inicio y el final de este evento reivindicativo ha estado a cargo de la voz de Kala (@kalakalitaa), una joven alicantina ganadora del certamen de nuevos talentos de la Universidad de Alicante. 'Cartas' y 'Mariposas', dos de sus canciones más importantes, han ensalzado el papel de la mujer alicantina en este acto.

