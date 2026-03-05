INFORMACIÓNTV

La despoblación en el interior de la provincia aumenta: “Sin vivienda accesible, la gente no quiere vivir en los pueblos”

El alcalde de Quatretondeta, Alejandro Montava, y el alcalde de Fageca, Ismael Vidal, han participado en la sección de “La Entrevista” de Información TV para abordar el problema de la despoblación desde una perspectiva menos visible: la falta de vivienda real disponible en los pequeños municipios del interior. Han explicado que no falta interés por vivir en sus pueblos, sino casas en condiciones para entrar a vivir, también han advertido de que la escasez de vivienda pone en riesgo servicios básicos y han reclamado mayor agilidad administrativa, insistiendo en que la vivienda es hoy una pieza clave para garantizar el futuro de sus municipios.