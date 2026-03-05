INFORMACIÓNTV

INFORMACIÓN ensalza el talento femenino con el foro «Mujeres Influyentes»

Este jueves se ha celebrado en el Club INFORMACIÓN el evento «Mujeres influyentes: talento que transforma», un encuentro concebido para visibilizar y poner en diálogo el liderazgo femenino en ámbitos clave para el desarrollo social y económico: la ciencia, la innovación, la empresa y la salud. La jornada ha reunido aprofesionales con trayectorias muy diversas, pero unidas por un hilo común: el impacto real de su talento en la transformación de organizaciones, comunidades y vidas.