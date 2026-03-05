INFORMACIÓNTV

Jordi Sevilla analiza la actualidad española e internacional en el Foro Alicante

Jordi Sevilla ha situado este jueves en Alicante el foco del debate político en un escenario que, a su juicio, puede abrir la puerta a un adelanto electoral si Pedro Sánchez decide sostener el pulso al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El exministro, que ha enmarcado su análisis en un contexto internacional “de suma cero” y de auge de opciones “antisistema”, ha advertido de que ese choque, si se prolonga, puede desembocar en un clima de ingobernabilidad en España. Más información