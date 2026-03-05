INFORMACIÓNTV

Persisten las lluvias y bajan las temperaturas mínimas en Alicante

La previsión meteorológica para mañana, viernes, 6 de marzo, prevé un cielo muy nuboso o cubierto con precipitaciones generalizadas, localmente fuertes y persistentes y hay probabilidad de tormenta en el prelitoral. En el litoral, el viento será moderado del este y nordeste, salvo en Alicante, donde será de componente sur; en el interior, habrá viento flojo de componente oeste que cambiará a partir de mediodía a componente este. Las temperaturas mínimas descenderán, sobre todo en la mitad sur; y las máximas irán en ascenso en la mitad norte y presentarán cambios ligeros en la sur.