Aurora Domenech nos enseña a crear las flores virales de papel crepé en Taller Creativo en Información TV

Taller Creativo se suma a la tendencia DIY del momento con una propuesta que arrasa en redes sociales como Instagram y TikTok: las flores virales de papel crepé. Aurora muestra paso a paso cómo diseñar los pétalos a partir de un patrón, trabajar el papel crepé para darle textura y volumen, y construir un centro lleno de detalle con flecos enrollados sobre alambre. Además, comparte trucos fundamentales para lograr un acabado más natural, como moldear los pétalos, combinar colores y jugar con diferentes capas para conseguir flores más grandes y vistosas.