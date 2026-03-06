INFORMACIÓNTV

Beto reconoce que los empates son insuficientes para lograr el objetivo

El técnico del Hércules ya hace cuentas de cara al Playoff y cree que esta temporada se podría alcanzar con 58 puntos. Pero para lograrlos recalca que hay que sumar más triunfos y que los empates se quedan cortos. "Sobre todo ante un rival directo como el filial del Atlético de Madrid, ya que supone recortarles tres puntos". Beto Company resaltó que "somos dos equipos que queremos ser protagonistas con balón" y marcó como la clave del partido "que seamos más certeros en las áreas, en especial en ataque". Club y jugador pensaban que Javi Jiménez era baja por sanción y se había ensayado con Retu, pero finalmente el lateral izquierdo si podrá jugar el domingo.