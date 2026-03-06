INFORMACIÓNTV

La provincia prepara la jornada del 8M con extensas programaciones

Este domingo se celebra el 8M, el Día Internacional de la Mujer, y la provincia no se queda atrás con los encuentros y actividades para conmemorar este día. En Alicante, la jornada contará con dos actos principales: la IV edición de la Carrera Prosolia Alicante Mujer 2026 a las 9:30h y a las 11:30h, una manifestación que comenzará en la Plaza de Luceros. Otros municipios como Alcoy y Elche también han presentado ya sus programaciones para este día. En Alcoy empezarán a las 10:30h con un “esmorzar de pa i porta” en el Passeig de Cervantes, y una hora y media más tarde, a las 12h en la Plaça d’Espanya, se leerá el manifiesto y habrá un acto simbólico bajo el tema “Dones de negre contra la guerra”, con la participación de la batucada Ta! Quirikita! y que recorrerá el Passeig de Cervantes, País Valencià y Plaça d'Espanya. En Elche, este año el programa cuenta con algunas novedades como la primera Carrera de la Mujer de cinco kilómetros, con modalidad running y marcha, abierta exclusivamente a mujeres y que arrancará a las 10h de ese mismo domingo desde el Paseo de la Estación. También habrá una Feria de Entidades y Asociaciones del Consejo de la Mujer que tendrá lugar en la Plaça de Baix, donde también se hará la lectura del manifiesto y se presentará la ampliación de la exposición "Elche, una mirada de mujer". Y ese mismo día por la tarde, Cultura ofrecerá en el Gran Teatro a partir de las 19h el espectáculo de danza "Atávilas, mujeres de Lorca hacia la libertad".