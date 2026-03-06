INFORMACIÓNTV

Fin de semana lluvioso en la provincia de Alicante

Según la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología, este fin de semana del 7 y 8 de marzo, tendremos un cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles y con posibilidad de tormentas el domingo. El sábado, el viento será flojo de dirección variable y las temperaturas sufrirán un ligero descenso. Y, el domingo, tendremos viento flojo de dirección variable, las temperaturas mínimas presentarán ligeros cambios y las máximas irán en ascenso.