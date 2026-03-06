INFORMACIÓNTV

Teselas acoge en Alicante la entrega de los Premios Aula de la Mujer

El espacio Teselas ha acogido esta mañana la entrega de los Premios Aula de la Mujer, unos galardones que reconocen el talento, la trayectoria y el compromiso de diez mujeres destacadas en distintos ámbitos. Las premiadas han sido distinguidas en categorías como excelencia científica, visibilizando a la mujer, abriendo camino o compromiso social, poniendo en valor su contribución en campos como la investigación, la educación, la cultura o la acción social. La iniciativa busca dar visibilidad al talento femenino y reconocer a mujeres que, con su trabajo, impulsan cambios en la sociedad.