La Universidad de Alicante reúne a expertos internacionales para debatir sobre el futuro de la sociedad

La Universidad de Alicante celebra desde el 5 y hasta el 7 de marzo el II Encuentro Internacional de Sociología “Pensar y sentir el futuro. Entre la memoria y la esperanza”. El congreso reúne a sociólogos de distintos países para analizar los grandes retos de las sociedades actuales, como el cambio climático, los conflictos internacionales, las migraciones o el impacto de la inteligencia artificial.