INFORMACIÓNTV

Xixona plantea transformar antiguas fábricas de turrón en viviendas

La alcaldesa de Xixona, Isabel López, repasa en InformaciónTV algunos de los principales asuntos de la actualidad municipal, desde la nueva metodología puesta en marcha en los presupuestos participativos y el aumento de su dotación hasta los 90.000 euros, hasta el papel que está teniendo la juventud del IES Xixona en este proceso. Durante la conversación también aborda otros temas clave para el municipio como la renovación de la CV-800 impulsada por la Generalitat Valenciana, las iniciativas municipales para facilitar el acceso a la vivienda —como la propuesta de transformar antiguas fábricas de turrón en viviendas—, la reapertura del asilo de la localidad y el balance de estos primeros meses de gestión, además de los retos y proyectos previstos para lo que queda de año.