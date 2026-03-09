INFORMACIÓNTV

CaixaBank celebra en Valencia la jornada "Compromiso con nosotras" para promover la igualdad de género

La sede de CaixaBank en Valencia acogió el pasado viernes la jornada “Compromiso con nosotras”, un encuentro celebrado en el marco de la Semana de la Igualdad de la entidad y orientado a promover la igualdad de género en la sociedad y en el ámbito profesional. Cerca de 200 personas asistieron a esta iniciativa, que contó con la participación de responsables de la entidad, representantes institucionales y mujeres referentes de distintos sectores que compartieron experiencias en una mesa redonda para reflexionar sobre los avances y los retos pendientes en materia de igualdad.