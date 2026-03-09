INFORMACIÓNTV

Sol Segura, directora de Cedelco: “El Encuentro Empresarial busca compartir opiniones, convivir, charlar y conocer empresas que necesitemos como clientes o proveedores”

La directora del Círculo Empresarial de Elche y Comarca (Cedelco), Sol Segura, ha pasado por la sección “La Entrevista” de Información TV para analizar el momento que atraviesa el tejido empresarial de Elche y su comarca. Durante la conversación, Segura ha abordado la situación actual de las empresas ilicitanas tras varios años de incertidumbre, el papel estratégico del sector del calzado y la diversificación hacia otros ámbitos productivos. Además, ha presentado el Encuentro Empresarial de Cedelco, que se celebrará el próximo 26 de marzo en el Hotel Huerto del Cura, una cita que busca reforzar la colaboración entre universidad, empresa e instituciones y generar un espacio de reflexión sobre el futuro económico de la provincia.