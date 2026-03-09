INFORMACIÓNTV

El tiempo en Alicante: Aemet activa la alerta amarilla por lluvias este martes

Tras una jornada de sol en la provincia de Alicante, la Agencia Estatal de Meteorología prevé un martes en el que volverá el cielo muy nuboso con precipitaciones, sin descartar que sean localmente fuertes y estén acompañadas de tormenta en el norte. El viento será flojo variable a primeras horas, por la mañana de componente sur y de componente oeste en el litoral norte al final del día. En cuanto a las temperaturas, tanto las mínimas, como las máximas, descenderán.