José LuisJosé Luis Sena: “El éxito es necesitar menos, valorar las pequeñas cosas de la vida”

José Luis Sena, empresario, fundador de la marca de gorras que está traspasando fronteras, Oblack Caps, y autor de "Oveja negra millonaria", ha compartido sus experiencias, aprendizajes y ha presentado su libro en la sección “La Entrevista”, en Información TV. "Oveja negra millonaria", como la presenta su autor, es una guía de inspiración real para quienes han tocado fondo y aún creen en su segunda oportunidad, que está inspirando a muchas personas a buscar su propio camino frente a la adversidad.