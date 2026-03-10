INFORMACIÓNTV

La provincia de Alicante alarga la jornada de inestabilidad hasta este miércoles

El tiempo para mañana miércoles, 11 de marzo, llegará con un cielo muy nuboso con precipitaciones, que en el tercio norte probablemente sean localmente fuertes y persistentes; en general tenderán a remitir a partir del mediodía, cuando el cielo tenderá a poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de las máximas en el interior. Viento flojo variable, con predominio de la componente este por la tarde y tendiendo a viento flojo variable al final del día.