Instituciones de la provincia guardan un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del terrorismo

Alicante, Elche y otros municipios de la provincia han realizado hoy, 11 de marzo, un minuto de silencio con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Hace 22 años, el 11 de marzo de 2004, tuvo lugar el atentado terrorista producido en cuatro trenes de la red de Cercanías de Madrid que acabó con la vida de 193 personas. En el acto de la Diputación de Alicante ha participado la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, y el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, que han recordado, en un día de homenaje, respeto y unidad frente al terrorismo, que la violencia nunca puede tener cabida en una sociedad democrática. Además, han defendido la importancia de mantener viva la memoria y el recuerdo de las víctimas.