INFORMACIÓNTV

La técnica revolucionaria para conseguir la sonrisa perfecta llega a Alicante

La doctora Pilar Muñoz, especialista en odontología avanzada y digital y directora de Horizon Clinic, ha pasado por “La Entrevista” de Información TV para hablar sobre cómo las nuevas tecnologías están transformando la estética dental. Durante la conversación, ha explicado en qué consiste el diseño digital de sonrisa, cómo se planifican hoy tratamientos como las carillas dentales mediante escáneres y software 3D y qué ventajas ofrecen estos sistemas para lograr resultados más precisos, personalizados y naturales, además de abordar el impacto que una sonrisa sana puede tener en la autoestima de los pacientes.