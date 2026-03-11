INFORMACIÓNTV

El tiempo en Alicante: terminan las lluvias, pero llegará la niebla

El jueves 12 de marzo las lluvias se marcharán definitivamente de la provincia de Alicante, aunque permanecerán nubes en el interior norte de la provincia que, además, propiciarán brumas durante las primeras horas del día. Las temperaturas también variarán, con un aumento de las máximas que anticipa el buen tiempo que se espera para el fin de semana, pero que, en este caso, llegará acompañado de un descenso de las mínimas, provocando noches algo más frías.