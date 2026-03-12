INFORMACIÓNTV

Dr. José Luis Bataller: “El 80 % de víctimas de agresiones a médicos son mujeres”

El 12 de marzo se conmemora el Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios. Con motivo de esta jornada, visita el plató de InformaciónTV en “La Entrevista” el doctor José Luis Bataller, vicepresidente 1.º del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA), para realizar una radiografía de la situación de los profesionales de la medicina ante las agresiones en la provincia de Alicante. El Dr. Bataller advierte del problema de la infradenuncia y señala la mayoría de mujeres médicas víctimas de la violencia. Más información