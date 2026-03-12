INFORMACIÓNTV

Así es la exposición del certamen de pintura Miradas

La Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera expone en la Sala Municipal de Exposiciones de la Lonja del Pescado del Ayuntamiento de Alicante la muestra del XIV Certamen Nacional y el XI Certamen Internacional de Pintura ‘Miradas’ con el lema ‘Una mirada, una emoción’. La exposición está compuesta por 125 obras. En la colección, las seleccionadas y premiadas del XIV Certamen Nacional y las piezas que representarán a España en el XI Certamen Internacional de ‘Miradas’. Además, se realiza una retrospectiva de 1998 a 2023 de las obras galardonadas en las distintas categorías. Y se muestran los dibujos ganadores del V Certamen ‘Miradas Infantil', junto con las creaciones premiadas de 2016 a 2023. A su vez, se expone la obra ‘Música celestial en el barro’, sentido homenaje a las víctimas de la dana de 2024, recién donada por el pintor José Luis López Saura.