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Aprende a adornar una taza con flores preservadas en Taller Creativo

Para ello Aurora Domenech se decanta por hortensia blanca, flor del arroz, eucalipto estabilizado, tatarica rosa, avena, espinas de phalaris y lagurus, aunque el adorno puede realizarse con cualquier tipo de flor, ya sea exportada o autóctona, apostando por el kilómetro 0 y la naturaleza alicantina. La presentadora también utiliza alambre para sustituir el tallo y compone un adorno que dota de color y luminosidad y volumen al centro de mesa, la estantería o las lejas del hogar.