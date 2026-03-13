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Beto Company recela del mal momento del Real Murcia

El técnico del Hércules, Beto Company, advirtió del alto nivel de la plantilla del Real Murcia pese a su mal momento deportivo y espera un partido duro, que llegó a calificar de "estratosférico", por el ambiente y lo mucho que hay en juego. Se mostró optimista con las molestias de Mehdi Puch y espera que pueda entrar en la convocatoria y recalcó que "Toril esta semana ha completado por primera vez todos los entrenamientos y tiene opciones de debutar". El partido se juega el sábado a las 18:15 horas en el Rico Pérez.