INFORMACIÓNTV

El certamen Miradas celebra el 30 aniversario de la Fundación Jorge Alió con una exposición en La Lonja

La Fundación Jorge Alió ha escogido La Lonja del Pescado de Alicante para exponer las pinturas del XIV certamen nacional , el XI internacional y V infantil de "Miradas", en una muestra que reúne otros ganadores históricos para celebrar el 30 aniversario de la Fundación. La inauguración ha anunciado a los ganadores del certamen y ha galardonado a Dolores Balsalobre con el Premio de Honor a la Trayectoria Profesional y Artística. La exposición, con una colección de 125 obras de pintura, estará abierta al público entre hoy, 12 de marzo, y el 10 de mayo de 2026, de martes a domingo