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Así transcurrió la gala del XIV Certamen Nacional y el XI Internacional de Pintura 'Miradas'

‘Miradas’ inaugura en Alicante su exposición con 125 obras que constituyen el XIV Certamen Nacional y el XI Internacional de Pintura. Este año, la gala organizada por la Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera celebró también su 30º aniversario. El acto comenzó con un reconocimiento al Ayuntamiento y a la Diputación de Alicante por compartir el espacio y colaborar con el catálogo, y se hizo también especial mención a la obra ‘Música celestial en el barro’, un homenaje a las víctimas de la dana de 2024, recién donada por el pintor José Luis López Saura; y a Matt Lamb y a su nieto Matthew Gabler que donaron 64 obras en total.