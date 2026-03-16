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El Campello reivindica la investigación en una jornada dedicada a la lucha contra el cáncer infantil

La plaza de la Virgen del Carmen de El Campello ha sido el lugar en el que voluntarios locales y de diferentes municipios de la provincia se han reunido en una jornada dedicada a la concienciación y visibilidad del cáncer infantil, así como la reivindicación por una mayor investigación. Este evento solidario estuvo organizado por la Asociación Alicante para la lucha contra el cáncer de El Campello contó con la colaboración del Ayuntamiento (asistieron el concejal de Salud Pública Marcos Martínez y los ediles Paco Toni Palomares y Ángela Lloret), el Grupo Scouts Mare Nostrum, Protección Civil, diversas firmas comerciales colaboradoras y hasta seis alumnas del colegio El Valle de Alicante, unidas para aportar su granito de arena a la causa.