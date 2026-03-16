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“La compraventa de vivienda puede estimular la economía del barrio”

El mercado inmobiliario marcó en 2025 un registro histórico no visto desde antes de la crisis de 2008. Solo en la provincia de Alicante se estima que se realizó una operación cada 9 minutos y 35 segundos, con un total de 54,767 operaciones. Dentro de un mercado al alza, nace en Alicante una inmobiliaria con un punto de vista diferente, que trata de fomentar la vida en los barrios y trabajar para facilitar las transacciones del vecindario alicantino. Es Vínculo, que cuenta con 8 oficinas y se definen como “la inmobiliaria de todos los vecinos”. Héctor Marín, CEO de Vínculo, y José Manuel López, director de Formación y Recursos Humanos, participan en “La Entrevista” de InformaciónTV en una charla en la que realizan un análisis del sector en la comarca.