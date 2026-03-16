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La Fundación Jorge Alió presenta el XI Certamen Internacional y XIV Certamen Nacional de Pintura “Miradas”

María López, directora y organizadora del Certamen Nacional Miradas y presidenta de la Fundación Jorge Alió, ha visitado "La Entrevista” en Información TV para contar más acerca del XI Certamen Internacional y XIV Certamen Nacional de Pintura “Miradas” y de la exposición que se inauguró el pasado 12 de marzo en la Sala de Exposiciones de la Lonja del Pescado, y que se podrá visitar hasta el 10 de mayo. El Certamen, la exposición y la Gala de entrega de premios han sido organizados desde la Fundación Jorge Alió, que este año celebran su 30º aniversario y cuyo objetivo sigue siendo la Prevención de la Ceguera y concienciar a la sociedad acerca de la importancia de la salud visual.