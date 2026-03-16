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Santiago Román: “El Ayuntamiento decidirá los requisitos para habitar en los pisos de protección de Nou Nazareth”

El alcalde de Sant Joan d’Alacant, Santiago Román, visita el plató de Información TV en “La Entrevista”, donde analiza temas de actualidad, como la polémica en torno a los pisos de protección de una urbanización en el barrio de Nou Nazareth. Estos pisos comenzaron a ser publicitados por la promotora antes de lo permitido, por lo que, según detalla, la Conselleria “ha abierto un expediente calificado de muy grave”. Además, desde el Ayuntamiento se señalará cuáles son los requisitos para acceder a esta vivienda y que “los primeros beneficiados sean los empadronados en San Juan”. Además, Román también detalla la posición del Consistorio frente a la instalación del crematorio o el nuevo pliego de basuras, entre otros asuntos de análisis.