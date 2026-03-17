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Benidorm aprueba el acuerdo de Serra Gelada con un coste que puede superar los 500 millones

El Ayuntamiento de Benidorm ha dado luz verde al acuerdo para cumplir la sentencia sobre Serra Gelada, que obliga a indemnizar a los propietarios del sector APR-7 con unos 350 millones de euros. La operación, aprobada con el apoyo de PP y Vox y la abstención del PSOE, incluye un primer pago de 60 millones financiado en su mayor parte con un préstamo estatal. El plan contempla además intereses anuales superiores a los 7 millones, lo que podría elevar el coste total por encima de los 500 millones a lo largo de las próximas décadas. Parte de la deuda se compensará con suelo municipal, en un proceso que permitirá al consistorio hacerse con la titularidad de los terrenos. Más información