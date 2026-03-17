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La provincia espera superar el 92% de ocupación hotelera en Semana Santa: "La inflación y el tiempo serán claves hasta última hora"

La provincia de Alicante encara la Semana Santa con dos frentes abiertos: el encarecimiento de los precios y las condiciones meteorológicas. De estos dos condicionantes dependerán los datos finales de ocupación hotelera. Unos datos que el pasado 2025 superaron el 90% cuando la previsión un mes atrás era de entre el 60 y 80 por ciento. De todo ello hablamos en "La Entrevista" de InformaciónTV con José Mancebo, director del Patronato de Turismo Costa Blanca.