El Rey entrega las Becas Iberdrola para formar a los líderes del sector energético
Su Majestad el Rey presidió el lunes, 16 de marzo, la entrega de las Becas Iberdrola 2025-2026, que buscan impulsar la formación y la empleabilidad de jóvenes en áreas estratégicas como energías limpias, redes inteligentes, digitalización e inteligencia artificial. Cinco becados de la Comunidad Valenciana se incorporan a esta iniciativa que combina excelencia académica y prácticas profesionales, dentro del compromiso de Iberdrola de atraer talento, fomentar la innovación y preparar a las nuevas generaciones para los retos de un sector clave en la transición energética.