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El tiempo en Alicante puede cambiar el sol por las nubes este miércoles

Aunque sin aviso de lluvias, algunos municipios de la provincia de Alicante pueden ver desaparecer el sol hacia el mediodía de la jornada del miércoles, 18 de marzo. Según la previsión meteorolóigica, el viento será flojo de dirección variable a primeras horas, tendiendo durante la mañana a nordeste moderado en el litoral y a flojo del este en el interior. Las temperaturas presentarán pocos cambios, dejando máximas similares en todas la provincia.