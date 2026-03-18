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Cielo nuboso y probabilidad de precipitaciones débiles para los próximos dos días en la provincia de Alicante

El jueves, 19 de marzo, llegará con un cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles, menos probables en el tercio sur. Probabilidad de brumas o bancos de niebla matinales en zonas de interior. Temperaturas mínimas en ascenso en el litoral y con cambios ligeros en el resto; máximas en descenso en el interior. En el litoral, viento moderado del noreste y en el resto, viento flojo a moderado de componente este. En cuanto al viernes el cielo será nuboso con precipitaciones débiles y dispersas. Probabilidad de brumas o bancos de niebla matinales en zonas de interior. Temperaturas sin cambios, salvo las máximas del tercio sur, en ligero descenso. Viento flojo de componente este, con intervalos de moderado durante la tarde.