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El optometrista David Piñero opina sobre las gafas de cristal rojo: “No tienen certificado sanitario”

El optometrista de Vithas Alicante y catedrático de la Universidad de Alicante, David Piñero, explica en “La Entrevista” de InformaciónTV las consecuencias del uso excesivo y sin precaución de las pantallas, que generan fatiga visual y pueden desarrollar miopía. Además, el reputado optometrista advierte sobre la utilización de las gafas de cristal rojo: “No hay certificación sanitaria aprobada por la Agencia del Medicamento”. Y añade: “No es cierto que necesitemos protección para la luz azul”, especificando que, para que esta pueda ser perjudicial para la retina, se requiere de “una intensidad a la que ninguna persona se somete” y señala que “las pantallas siguen una normativa de protección”.