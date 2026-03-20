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Alicante arranca el fin de semana con nubes y precitaciones débiles y lo cierra con sol y temperaturas en aumento

El fin de semana empezará con un sábado con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas. Temperaturas con pocos cambios, salvo descenso de las mínimas en el litoral norte y ascenso de las máximas en el interior. Viento del nordeste moderado en el litoral, disminuyendo a flojo a últimas horas; en el resto se espera viento flojo variable. En cambio, el domingo, el cielo será poco nuboso y habrá probables brumas y bancos de niebla en el interior por la mañana. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso, que será ligero en el sur. Viento flojo variable, tendiendo a predominar la componente sur en el norte de Alicante, con intervalos de intensidad moderada en el litoral.