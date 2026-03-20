INFORMACIÓNTV

Alicante reivindica la inclusión y la eliminación de las barreras sociales en el Día Mundial del Síndrome de Down

El Ayuntamiento de Alicante se ha sumado a la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down en un acto celebrado en el Salón Azul del Ayuntamiento esta mañana. El evento ha contado con la participación de miembros y socios de la Asociación Down Alicante que han leído un manifiesto bajo el lema 'No soy yo, eres tú' y que ha incidido en la necesidad de transformar la mirada social hacia las personas con Síndrome de Down y garantizar “dignidad, respeto y oportunidades” para todas ellas. Además, desde la Asociación han querido recordar que las celebraciones, tanto de este día, como de su 30 aniversario no acaban hoy. Este domingo, 22 de marzo, han organizado un flashmob en el Puerto de Alicante y, el 26 mayo, tendrá lugar la 1ª Gala Benéfica por el 30 aniversario de la Asociación en el Teatro Principal de Alicante.