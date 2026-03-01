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Taller Creativo explica con qué flor decorar cada estancia de la vivienda

Aurora Domenech, con su sello característico, conduce el programa en torno a una vivienda, desde el primer paso hasta el recorrido por todas las habitaciones. Desde la entrada, donde recomienda comenzar con el aroma de una flor fresca como el narciso o, en caso de querer hacer menos inversión, apostar por el eucalipto seco; hasta la habitación, donde recalca que la planta no sea fresca para que “no consuma oxígeno” y optar por una flor seca como la paniculata o un cactus con un “jarrón bonito”.