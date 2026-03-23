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Manuel Pineda toma posesión como subdelegado de Gobierno

Manuel Pineda ha tomado posesión de su cargo como subdelegado de Gobierno en la provincia de Alicante esta mañana, en Casa Mediterráneo. El ya exalcalde de Rafal, acompañado de la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, ha reivindicado la política y el diálogo como punto de acuerdo en temas clave como la vivienda, el agua o la lucha contra la violencia de género y vicaria, dado el reciente caso en Torrevieja, en el que un hombre ha asesinado a su hija.