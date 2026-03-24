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Terra Natura estrena el pase de temporada con mayor accesibilidad económica para las familias

En la sección “La Entrevista” de Información TV, hemos tenido como invitado a Javier Zapata, director de Márketing de Terra Natura, quien nos presentó las novedades de la nueva temporada del parque. Durante la conversación, Zapata ha explicado en qué consiste el nuevo pase de temporada, sus ventajas para las familias y las facilidades de financiación que ofrecen este año. También ha destacado la apertura diaria del parque a partir del 19 de marzo, las nuevas actividades y atracciones en Aqua Natura, los eventos especiales previstos para el verano, así como los programas de conservación y educación ambiental que llevan a cabo con distintas especies.