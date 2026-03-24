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El tiempo en Alicante volverá a ser soleado este miércoles

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Según la Agencia Estatal de Meteorología, mañana, miércoles, 25 de marzo, será una jornada en la que volverá a salir el sol aunque habrá posibilidad de intervalos nubosos en el tercio norte al final del día. El viento será flojo variable, aumentando a noroeste moderado en la mitad norte por la tarde. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán sin cambios salvo en la mitad norte, donde presentarán un ligero ascenso; y las máximas irán también en ascenso, sobre todo en el interior.

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