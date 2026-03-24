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Trabajadores de los centros sociales de la provincia denuncian llevar meses sin cobrar

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Los trabajadores y trabajadoras de los diez centros de menores, personas mayores y con discapacidad de la provincia de Alicante regidos por la Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana se han concentrado hoy frente a la Delegación Territorial para exigir el pago de los atrasos en nominillas referentes a trabajos nocturnos o en festivo. Diferentes sindicatos denuncian que el personal laboral, en su mayoría feminizado, acumula meses sin percibir estos pagos, con las consecuencias de los atrasos en la vida diaria de sus familias.

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