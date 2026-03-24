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Xixona celebra el Día Europeo del Helado Artesano en Alicante

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La plaza de El Puerto de Alicante se ha llenado de sabor y tradición con la celebración del Día Europeo del Helado Artesano, organizada por el Ayuntamiento de Xixona y ANHCEA. Durante la jornada, los asistentes pudieron disfrutar de helado artesanal gratuito dentro de la campaña “Un helado de Jijona, vayas donde vayas”, que busca poner en valor la calidad y la tradición de los heladeros jijonencos.

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