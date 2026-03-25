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120 empresas buscan talento joven en la Maratón de Empleo de la UA

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La Maratón de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Alicante reúne a estudiantes, titulados y empresas en un encuentro clave para impulsar la empleabilidad. Este año participan más de 120 entidades, alicantinas y nacionales, que ofrecen prácticas, empleo y talleres formativos. Los estudiantes pueden entregar currículums, participar en entrevistas simuladas y acercarse al mercado laboral real, mientras la colaboración entre la universidad, las empresas y el Ayuntamiento refuerza el tejido profesional y empresarial de la provincia.

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