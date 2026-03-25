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Ciriaco Clemente, gerente territorial de Veolia: "El binomio energía-agua es esencial y el mejor ejemplo lo tenemos en Benidorm"

Ciriaco Clemente, gerente territorial de Veolia: "El binomio energía-agua es esencial y el mejor ejemplo lo tenemos en Benidorm"

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En un escenario de creciente estrés hídrico y con la mirada puesta en la próxima campaña estival, hablamos en "La Entrevista" con Ciriaco Clemente, gerente territorial de Veolia, la compañía que lidera la gestión del ciclo del agua en puntos neurálgicos como Benidorm.Clemente analiza los retos de infraestructura, la importancia de la inversión tecnológica y los proyectos de economía circular que posicionan a la Marina Alta y la Marina Baja como referentes internacionales en resiliencia hídrica.

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