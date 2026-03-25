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El IV Foro Alia expone casos reales de inteligencia artificial aplicada

El Club Información ha sido el espacio elegido para celebrar el IV Foro Alia, en el que expertos han puesto de manifiesto casos de programas reales en los que se utiliza la IA para resolver problemas y conseguir soluciones. Bajo el título «De los modelos a las soluciones. Casos de uso del proyecto ALIA», se ha explicado cómo han aplicado sistemas de lenguaje como el AITANA para traducir instantáneamente a las lenguas cooficiales españolas, o el modelo Salamandra.