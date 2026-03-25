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Llega la 11º edición de “El Campello Fitness” este fin de semana

Este fin de semana se celebra la décimo primera edición de “El Campello Fitness”. Coincidiendo con el inicio de la Semana Santa, el próximo viernes, 27 de marzo arrancará en El Campello un evento deportivo que reunirá a cientos de personas en más de 60 actividades y diversos escenarios al aire libre como la Torre de la Illeta, la Plaza Juan Pablo II, la Explanada de la Lonja y la del Puerto. Las jornadas contarán con monitores locales y nacionales y serán tres días intensos que comenzarán con una sesión de “Body combat”, y finalizarán con una clase de "Ciclo" acompañada en directo del conocido Dj Javi Boss. El plazo de inscripción estará abierto hasta mañana jueves, 26 de marzo, para participar en un fin de semana repleto de deporte en El Campello